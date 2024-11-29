Нардепка разъяснила, как изменятся доходы украинцев с 1 декабря

С 1 декабря все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора с 1,5% до 5%. Вступающий в силу новый закон повлияет на зарплаты, банковские депозиты и другие официальные доходы. Об этом рассказала народный депутат Нина Южанина, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

С 1 декабря военный сбор увеличится: как это повлияет на доходы граждан

Как пояснила Южанина, рост ставки военного сбора коснется каждого получающего зарплату или любой другой доход легальным путем. Это означает, что если вы сейчас платите 1,5% военного сбора с каждой гривны, то уже с декабря эта ставка увеличится до 5%. Например, если ваш заработок составляет 10 000 гривен, то вместо 150 гривен вы будете платить 500 гривен.

"Совершенно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", – рассказала Южанина.

Южанина обратила внимание, что размер дохода, который люди получают "на руки", снизится. Она также объяснила ситуацию с правительственными выплатами, которые многие будут получать зимой. По словам депутата, единовременная поддержка в виде выплат в размере 1000 гривен компенсируется повышением налоговой нагрузки.

"Раздадут один раз, а будут содержать ежемесячно", — отметила она.

Если вы получаете зарплату, которая с декабря станет меньше, это не вина вашего работодателя. Южанина призвала украинцев не винить компании или организации, ведь уменьшение доходов напрямую связано с ростом налоговых ставок.