Нардеп: Во Львове мужчина избил подростка, но дело хотят замять, потому что нападающий является юристом

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Ткачик Олеся
Как сообщила нардеп София Федина, во Львове 24 мая произошло жестокое избиение подростка возле гостиницы "Гетьман".
Избиение подростка
Нардеп рассказала, что конфликт произошел в маршрутке. 16-летний Лукьян ехал с сестрой и подругой. Подростки громко разговаривали, мужчине это не понравилось, и он стал обижать парня, критикуя его прическу. Лукьян не реагировал, но на остановке спросил мужчину, почему он его обижал.
По ее словам, нападавший не был задержан, и даже написал заявление на Лукьяна, утверждая, что тот его избил.
В конце концов, полиция открыла производство по статьям "хулиганство" и "преднамеренное легкое телесное повреждение".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Одессе мужчина в военной форме напал на девушку в отделении полиции и избил ее. В ответ на заявление жительницы Одессы о нападении работником Территориального Центра Комплектования Министерство обороны взяло эту ситуацию под контроль. Об этом сообщили в заявлении ведомства. Как сообщили в ведомстве, по факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесской специализированной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины.
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