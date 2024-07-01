Нардеп: Во Львове мужчина избил подростка, но дело хотят замять, потому что нападающий является юристом

Как сообщила нардеп София Федина, во Львове 24 мая произошло жестокое избиение подростка возле гостиницы "Гетьман".

Избиение подростка

Нардеп рассказала, что конфликт произошел в маршрутке. 16-летний Лукьян ехал с сестрой и подругой. Подростки громко разговаривали, мужчине это не понравилось, и он стал обижать парня, критикуя его прическу. Лукьян не реагировал, но на остановке спросил мужчину, почему он его обижал.

"В ответ мужчина начал его избивать. Нанес ногой удары в лицо, голову и пах, от этого парень потерял сознание. Пострадавший был доставлен в больницу святого Николая, где медики диагностировали у него сотрясение мозга и значительные ушибы головы", — сообщила Федина.

По ее словам, нападавший не был задержан, и даже написал заявление на Лукьяна, утверждая, что тот его избил.

В конце концов, полиция открыла производство по статьям "хулиганство" и "преднамеренное легкое телесное повреждение".

"Мне стало известно, что некоторые хотят активно замять это дело, потому что нападающий видите юрист... Направила обращение Генеральную прокуратуру и Национальную полицию, чтобы виновник избиения понес наказание по закону", — сообщила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Одессе мужчина в военной форме напал на девушку в отделении полиции и избил ее. В ответ на заявление жительницы Одессы о нападении работником Территориального Центра Комплектования Министерство обороны взяло эту ситуацию под контроль. Об этом сообщили в заявлении ведомства. Как сообщили в ведомстве, по факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесской специализированной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины.



