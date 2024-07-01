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Нардеп: Во Львове мужчина избил подростка, но дело хотят замять, потому что нападающий является юристом

Нардеп София Федина рассказала, что мужчина так избил парня, что тот потерял сознание

сегодня, 17:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила нардеп София Федина, во Львове 24 мая произошло жестокое избиение подростка возле гостиницы "Гетьман".

Нардеп: Во Львове мужчина избил подростка, но дело хотят замять, потому что нападающий является юристом

Избиение подростка

Нардеп рассказала, что конфликт произошел в маршрутке. 16-летний Лукьян ехал с сестрой и подругой. Подростки громко разговаривали, мужчине это не понравилось, и он стал обижать парня, критикуя его прическу. Лукьян не реагировал, но на остановке спросил мужчину, почему он его обижал.

"В ответ мужчина начал его избивать. Нанес ногой удары в лицо, голову и пах, от этого парень потерял сознание. Пострадавший был доставлен в больницу святого Николая, где медики диагностировали у него сотрясение мозга и значительные ушибы головы", — сообщила Федина.

По ее словам, нападавший не был задержан, и даже написал заявление на Лукьяна, утверждая, что тот его избил.

В конце концов, полиция открыла производство по статьям "хулиганство" и "преднамеренное легкое телесное повреждение".

"Мне стало известно, что некоторые хотят активно замять это дело, потому что нападающий видите юрист... Направила обращение Генеральную прокуратуру и Национальную полицию, чтобы виновник избиения понес наказание по закону", — сообщила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Одессе мужчина в военной форме напал на девушку в отделении полиции и избил ее. В ответ на заявление жительницы Одессы о нападении работником Территориального Центра Комплектования Министерство обороны взяло эту ситуацию под контроль. Об этом сообщили в заявлении ведомства. Как сообщили в ведомстве, по факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесской специализированной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid025uYhSEHkth8nPrYdJCR2J3rHgdcCheK5hnd736R7VPQqvCTYv8WvkgyRtBQtP4Hel
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