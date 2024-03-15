Нардеп Сергей Рахманин разъяснил суть и последствия нового законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде Украины обсуждается новый законопроект, направленный на усовершенствование процесса мобилизации. В отличие от общепринятого мнения, что нововведение приведет к увеличению количества мобилизованных лиц, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Сергей Рахманин подчеркивает, что основная цель закона состоит в упорядочении системы военного учета.

Закон о мобилизации не повлияет на темпы ее проведения

Во время своего выступления на ток-шоу "Украинская правда", Рахманин отметил, что, несмотря на конечную редакцию закона, его принятие не повлияет на темпы мобилизации.

"Основное внимание уделяется не количеству мобилизованных, а точности их учета", — утверждает народный депутат.

Одним из самых больших вызовов для государства и военного руководства является невозможность установления точного количества лиц, которые должны встать на учет. Многие из потенциально мобилизованных оказываются вне досягаемости в силу различных обстоятельств, включая наличие отсрочки или забронированность.

"Они фигурируют в реестрах избирателей и налогоплательщиков, однако в военном реестре их данные отсутствуют", — объясняет Рахманин.

В настоящее время рассматриваемый законопроект имеет целью решение этой проблемы, закладывая основу для более эффективной системы учета. Рахманин подчеркивает, что для полноценного запуска этой системы требуется несколько месяцев после принятия закона.

Нардеп также успокаивает общественность по поводу беспокойства большими цифрами потенциально мобилизованных, напоминая, что эти числа распределяются на целый год, а не означают одномоментную мобилизацию.

"Если поделить общую потребность на двенадцать месяцев, то мы получим цифру, соответствующую текущим темпам мобилизации", — отмечает он.

Кроме того, Рахманин напомнил, что всеобщая мобилизация в стране не прекращалась и планы государства в этом направлении остаются неизменными. Новый законопроект о мобилизации ставит целью не увеличение числа мобилизованных, а оптимизацию процесса их учета, что критически важно для эффективности и точности мобилизационных мероприятий в стране.