НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и Агентстве по розыску и менеджменту активов

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало антикоррупционную проверку организации работы в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Фото: rubryka.com

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало плановые проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — говорится в сообщении.

Также НАПК обращается к общественности с просьбой информировать о нарушениях должностными лицами АРМА и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно:



ненадлежащего рассмотрения сообщений о коррупции;

отсутствия мер в случае выявления факта коррупции или получения сообщения о коррупции со стороны работников соответствующего учреждения;

нарушение требований защиты обличителей;

безвозмездного получения этими учреждениями от физических и юридических лиц льгот, услуг и имущества;

отсутствие привлечения к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке лиц, совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией;

нарушение законодательства о конфликте интересов;

принятие нормативных актов, которые противоречат закону "О предотвращении коррупции".

Ранее "Комментарии" писали о том, что нужно сделать, чтобы побороть коррупцию в Украине.





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