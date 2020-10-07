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НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и Агентстве по розыску и менеджменту активов

В ведомстве отмечают, что, кроме прочего, представители НАПК проверят выполнение этими государственными органами требований законодательства по борьбе с коррупцией

сегодня, 21:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало антикоррупционную проверку организации работы в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и Агентстве по розыску и менеджменту активов

Фото: rubryka.com

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало плановые проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — говорится в сообщении.

Также НАПК обращается к общественности с просьбой информировать о нарушениях должностными лицами АРМА и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно:

 ненадлежащего рассмотрения сообщений о коррупции;

 отсутствия мер в случае выявления факта коррупции или получения сообщения о коррупции со стороны работников соответствующего учреждения;

 нарушение требований защиты обличителей;

безвозмездного получения этими учреждениями от физических и юридических лиц льгот, услуг и имущества;

отсутствие привлечения к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке лиц, совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией;

 нарушение законодательства о конфликте интересов;

принятие нормативных актов, которые противоречат закону "О предотвращении коррупции".

Ранее "Комментарии" писали о том, что нужно сделать, чтобы побороть коррупцию в Украине.



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