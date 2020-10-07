НАПК начало антикоррупционные проверки в Офисе Омбудсмена и Агентстве по розыску и менеджменту активов

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Дмитрий Симоненко
Национальное
агентство по предупреждению коррупции начало антикоррупционную
проверку организации работы в Национальном
агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других преступлений, а также в Секретариате
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Фото: rubryka.com
Также НАПК обращается к общественности с просьбой информировать о нарушениях
должностными лицами АРМА и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины
по правам человека требований Закона Украины "О предотвращении
коррупции", а именно:
ненадлежащего рассмотрения сообщений о
коррупции;
отсутствия мер в случае выявления факта коррупции
или получения сообщения о коррупции со стороны работников соответствующего
учреждения;
нарушение требований защиты обличителей;
безвозмездного
получения этими учреждениями от физических и юридических лиц льгот, услуг и
имущества;
отсутствие привлечения
к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке лиц,
совершивших коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с
коррупцией;
принятие
нормативных актов, которые противоречат закону "О предотвращении
коррупции".
Ранее
"Комментарии" писали о том, что нужно сделать, чтобы побороть коррупцию в Украине.
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