Нападение на полицейских во время обысков мошеннических ботоферм: нардеп рассказал подробности

Во время проведения обысков мошеннических ботоферм в г. Днепр на представителей полиции было совершено нападение: нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Фейсбуке сообщил нардеп Николай Тищенко.

Николай Тищенко. Фото: из открытых источников

"Нападение якобы совершил друг Максима Хомко, одного из организаторов мошеннических ботоферм. Следствие проверяет эту информацию, он уже дал свои показания. После нанесения нескольких ударов следователю, работавшему на обыске, мужчина в белой футболке на видео пытался сбежать, а также демонстративно снял штаны перед полицейским во время составления на него заявления. Недопустимо нападать на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. Квалификацию этого преступления должны проводить следствие и суд", – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что никакой статус не позволяет кому-либо нападать на сотрудника правоохранительных органов. По этому эпизоду ведется следствие.

Николай Тищенко заметил, несмотря на весь этот театр абсурда, следственные действия не останавливались. Несмотря на провокации со стороны мошенников, изъята вся техника, вещественные доказательства, установлены лица всех присутствующих на месте совершения мошеннических действий.

Немного погодя нардеп добавил, что нападающий на полицейского был в белой футболке с черной сумкой Louis Vuitton. Он зафиксирован на видео.

"Насколько стало известно, он пригоден по здоровью, но все же списан с военной службы… по семейным обстоятельствам. Вот такая счастливая случайность. Сообщается, что именно этот человек входит в "силовой блок" в организованной преступной группировке "9" в г. Днепр. По информации, ему была поставлена задача — сорвать следственные действия. Телеграмм-каналы Труха, Карточный Офис, Украина-online, Лачен пишет, надеюсь на те деньги, которые вам заплатили сейчас ОПГ "Девятки", вы сделаете донат на ВСУ", – написал Николай Тищенко.

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