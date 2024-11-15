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Налетят метели, будет много снега: в Украину идет похолодание, когда наступит природный апокалипсис

В большинстве областей Украины скоро похолодает и будут сложные погодные условия

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

В Украине в ближайшее время ожидается похолодание и сложные погодные условия. Согласно прогнозу, в четверг, пятницу и субботу – 21, 22 и 23 ноября – в большинстве областей страны будут идти дожди, мокрый снег, а местами возможны вьюги.

Налетят метели, будет много снега: в Украину идет похолодание, когда наступит природный апокалипсис

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптикиня Наталья Диденко предупредила о сильном ветре, который местами может достигать штормовых порывов.

  Наталья Диденко подчеркнула, что этот прогноз предыдущий, но его уже стоит принимать во внимание:

"На протяжении 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание. Этот прогноз – предварительный, требует уточнения, но все же примите это во внимание.

В ближайшие выходные, 18-19 ноября, в Украине ожидается потепление и сухая погода. Этому будет способствовать влияние антициклона Azzedine, который обеспечит отсутствие осадков и смену ветра с северо-западного на юго-западный.

  • Суббота, 18 ноября : температура воздуха будет достигать 4… 9 °C.
  • Воскресенье, 19 ноября : ожидается повышение температуры до 7…12 °C.

В столице Украины прогнозируется сухая погода.

  • В субботу температура в Киеве составит около 7°C.
  • В воскресенье воздух прогреется до 9…11 °C.

Итак, выходные будут комфортными для отдыха, но следует подготовиться к значительному похолоданию и ухудшению погодных условий уже на следующей неделе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина скоро атакует сильное похолодание. 12 ноября в Украине ожидается туманная и в основном сухая погода, сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о прохладной погоде – температура днем достигнет 8-10°C, а в Киеве максимальная температура составит около 5°C. 13-14 ноября по Украине прогнозируется дождь и мокрый снег.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0VZ5wvSnfxBVFHHkADdAKYCYBNjH1eEwXpKdU4hTKjuvFEX9jmqpocjnE1X58wM36l
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