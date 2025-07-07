Наконец-то долгожданный прорыв в отношениях ЕС и США: о чем договорились фон дер Ляйен и Трамп

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Кравцев Сергей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора стало обсуждение торговых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Керсмакер, сообщает рейтинговое издание "Politico".
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом пресс-секретарь Еврокомиссии отказался раскрывать более подробные детали разговора.
Также Европейская комиссия подтвердила, что работает над достижением торговой сделки с США.
Гилл добавил, что переговоры находятся "в начале завершающего этапа", по крайней мере в части принципиального соглашения.
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