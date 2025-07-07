Наконец-то долгожданный прорыв в отношениях ЕС и США: о чем договорились фон дер Ляйен и Трамп

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Ключевой темой разговора стало обсуждение торговых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Керсмакер, сообщает рейтинговое издание "Politico".

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я также могу подтвердить разговор между президентом фон дер Ляйен и президентом Трампом и подтвердить, что они провели хороший обмен мнениями", — рассказал он.

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии отказался раскрывать более подробные детали разговора.

Также Европейская комиссия подтвердила, что работает над достижением торговой сделки с США.

"Мы нацелены на 9 июля как на дату, к которой хотим достичь хотя бы принципиального соглашения с США", — отметил представитель Еврокомиссии по торговле Олоф Гилл.

Гилл добавил, что переговоры находятся "в начале завершающего этапа", по крайней мере в части принципиального соглашения.

"Мы полностью сосредоточены на том, чтобы достичь принципиального соглашения к среде. Работаем на полную мощность ради этой цели", — добавил он.

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