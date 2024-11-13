Наименее эффективны судьи Святошинского районного суда: топ-5

Процент отмененных решений является одним из ключевых показателей эффективности работы судей. Журналисты "Комментариев" обнаружили, что решения некоторых судей Святошинского районного суда больше напоминают лотерею — шансы на то, что их отменят в апелляции, очень высоки. Мы решили узнать, кто из судей чаще всего "проигрывает" в апелляциях и создали рейтинг топ-5 наименее эффективных судей Святошинского суда

Рейтинг наименее эффективных судей Святошинского суда

1. Ясельский А.М. — лидер "неприкосновенности" постановлений

Судья Ясельский Анатолий возглавляет наш антирейтинг. На его счету – 1022 дела в производстве, из которых 497 касаются административных правонарушений. В 2023 году судьей было принято 90 решений, из которых 12 пришлось отменить, а в 2024 году по состоянию на сентябрь аннулировано 9 из 95 постановлений.

2. Шум Л.М. — неустойчивые постановления на каждом шагу

Судья Шум Лариса также получила свою долю славы в этом списке. С 1075 делами по производству и 663 гражданскими делами, Шум регулярно принимает решения, пересматриваемые апелляционными судами. В 2023 году из ее 121 решения 44 было упразднено, а в 2024 году этот показатель составил 14 из 56.

3. Поплавская О.В. — одно из самых высоких количеств отмененных решений

Поплавская Оксана, рассматривающая 1221 дело, в том числе 687 уголовных, стабильно попадает в антирейтинг из-за высокого уровня пересмотренных решений. В 2023 году 21 из 123 решений судьи были аннулированы, а в 2024 году отменены уже 7 из 109 постановлений. Такие показатели свидетельствуют о том, что ее решения имеют определенные пробелы, по которым становятся уязвимыми в апелляционных инстанциях.

4. Сенько М.Ф. — когда количество не означает качество

Судья Сенько Николай демонстрирует один из самых больших объемов работы среди коллег: 1457 дел в производстве, из которых 1003 гражданских. Однако высокая загруженность, похоже, не способствует повышению качества принимаемых решений. В 2023 году было упразднено 13 из 57 решений, а в 2024 году аннулировано 10 из 49.

5. Ульяновская О.В. — "нестабильность" в гражданском производстве

Судья Ульяновская Оксана рассматривает значительное количество дел – 1223, из которых 800 гражданских. В 2023 году было отменено 53 из 120 принятых решений, а в 2024 году – еще 16 из 59.

Отметим, что в настоящее время суд располагает 34 штатными единицами, из которых фактически занято только 27 должностей, а 7 судейских кресел остаются пустыми. Еще тревожнее то, что только 22 судьи непосредственно осуществляют правосудие, ведь остальные либо находятся в отпусках, либо отсутствуют по другим причинам. При этом на каждого из них приходится от 1400 до 1900 дел в год.