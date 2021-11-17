Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

Компанию SHABO отметили почетной наградой, оценив ее вклад в развитие украинского виноделия. "Выбором потребителя" становятся предприятия, которые внедряют новейшие методы ведения бизнеса, стабильно предлагают качественный продукт и услуги, а также имеют безупречную деловую репутацию. Знак отличия SHABO получила в свой профессиональный праздник – День виноградаря и винодела.

SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

"Выбор потребителя" – это не только признание работы компании, – подчеркивает Вадим Майсак, директор Всеукраинского отраслево-аналитического центра. – Для потребителей и партнеров это подтверждение того, что перед ними действительно надежная компания, которой можно доверять и с которой можно продуктивно долгосрочно сотрудничать".

За достижениями компании всегда стоит слаженная работа целой команды, ее непрерывное развитие. Поэтому отмечены были не только успехи SHABO в целом, но и отдельных ее работников. В этом году награды получили шестеро специалистов.

К почетному ордену "За достижения в отрасли" был представлен главный агроном SHABO – Василий Куруч. Медали "Профессионал года 2021" справедливо были присуждены Елене Нарчинской, менеджеру по логистике, и Ирине Шеремет, начальнику отдела сбыта. "Лучшим специалистом отрасли" стал Николай Мазуркевич, механик автомобильной колонны. За профессиональные достижения был отмечен директор ООО "ПТК Шабо" Юрий Шелехов: в 2021 году его признали "Лучшим руководителем года".





Среди награжденных – Татьяна Романчук, технолог производства крепких алкогольных напитков. Ей присудили звание "Лучшего специалиста отрасли". Именно Татьяна принимает участие в создании коньяков SHABO, многие годы лидирующих на отечественном рынке. Недавно этот продукт открыл компании 20 стран для экспорта продукции.

"В основе продукта всегда было и будет качество, – отмечает Татьяна Романчук. – Мы уделяем много внимания поиску идеальных аромата и вкуса и добиваемся от продукта полного раскрытия его свойств. И, думаю, нам удалось создать идеальную формулу. Тот факт, что мы столько лет удовлетворяем вкус украинских и мировых потребителей, это подтверждает. Наша формула предусматривает только качественное сырье, следование традициям, использование лучших технологий, собственные уникальные разработки и много других важных составляющих".







Однако никаких секретов нет, подчеркивают в компании. Производство, Центр культуры вина SHABO всегда открыты для всех. С каждым – от крупной винодельни до малого крафтового хозяйства – мы готовы поделиться опытом многолетнего сотрудничества с мировыми экспертами. Ведь чем больше знающих и преуспевающих виноделов будет в Украине, тем сильнее будет команда, тем быстрее и успешнее будет развиваться украинское виноделие.

"Всего год назад наш профессиональный праздник – День виноградаря и винодела – утвердили на государственном уровне, а в этом году мы получаем столь высокую оценку от Украины. Считаю это хорошим знаком, – подчеркнул Гиорги Иукуридзе, СЕО и соучредитель компании SHABO . – Винодельческой отрасли стали уделять все больше и больше внимания. Как я неоднократно говорил, поддержка этой сферы, ее развитие дадут много плюсов государству: создание рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет страны, появление туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры вокруг... Это очень перспективная отрасль экономики".







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