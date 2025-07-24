Наезд на НАБУ и САП: действительно ли Зеленский совершил роковую ошибку

Что касается законопроекта №12414, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, то им фактически проводится в соответствии с Конституцией полномочия генерального прокурора, единственного, кто несет ответственность за деятельность органов прокуратуры. И фактически до сих пор с внесением ранее соответствующих антиконституционных изменений был лишен возможности контролировать деятельность органов прокуратуры, однако сейчас попытки навязать обществу и международному сообществу мнение, что генпрокурор у нас преступник, что президент у нас преступник, что окружение президента у нас преступники – ни к чему хорошему не приведут. Такое мнение высказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Протесты в Украине

"На сегодняшний день никаких аргументов противники этого законопроекта так и не предоставили. Единственное, что лично меня как адвоката настораживает в этом законопроекте – это возможности проведения обыска и проникновения в жилье граждан по определенной категории преступлений без определения следственного судьи. Конечно, эта категория преступлений – это терроризм, экстремизм, преступления против полового достоинства личности, умышленное убийство", – отметил эксперт.

Он продолжает, Украина уже имеет соответствующий опыт и попытки легализовать в уголовно-процессуальном кодексе проведение обысков без определений следственных судей, что, кстати, на сегодняшний день происходит довольно часто и само Национальное антикоррупционное бюро положило начало такой практике проведения обысков. Считаю, что это было сделано некстати и это действительно определенная угроза правам человека в Украине.

"Однако никакой угрозы демократии, никакой угрозы евроинтеграционным процессам или европейскому курсу нет и попытки это навязать больше похоже на стремление получить очередные гранты для своей деструктивной деятельности, чем действительно помочь бороться с коррупцией в Украине", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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