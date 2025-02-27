Надежда только на него: кто из европейских лидеров еще может облагоразумить Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потратил месяцы, чтобы выстроить дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он хвалил американского лидера еще до его победы на выборах, на что Трамп отвечал, что Стармер был "очень милым". Как передает портал "Комментарии", пишет CNN.

Стармер и Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, тем не менее, все попытки премьер-министра Британии могут быть напрасными, ведь он с Трампом не являются естественными политическими спутниками. В частности, Стармер пытается при каждой возможности говорить об "особых отношениях" между Британией и США, однако они становятся все более неравными, ведь страны хотят разного.

"Ставки не могут быть выше. (Визит) является большим испытанием для отношений между Европой и Соединенными Штатами, а также между Европой и Великобританией", — отметила бывший исполнительный директор Стармера по вопросам политики Клэр Эйнсли.

В то же время накануне своего визита в США Стармер объявил, что Великобритания увеличит свои расходы на оборону до 2,5% к 2027 году и до 3% к середине следующего десятилетия.

"Это неожиданное ускорение достижения цели его правительства и означает огромные расходы. Они также крайне необходимы, ведь британская армия значительно истощена", — считают эксперты.

В свою очередь Стармер желает, чтобы все его партнеры были довольны. Он не любит критиковать Трампа, с его приходом улучшилось партнерство между Британией и Европейским Союзом после Брекзита, а также он открыто поддержал Украину и восстановил связи с Китаем.

Также примером политики Стармера является его план передать Маврикию Чагосские острова, последнюю африканскую колонию Великобритании, благодаря чему закончился бы юридический и этический спор.

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