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Надежда только на него: кто из европейских лидеров еще может облагоразумить Трампа

CNN пишет о том, что у Стармера осталось мало времени, чтобы изменить позицию Трампа в отношении Путина

27 февраля 2025, 13:10
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потратил месяцы, чтобы выстроить дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он хвалил американского лидера еще до его победы на выборах, на что Трамп отвечал, что Стармер был "очень милым". Как передает портал "Комментарии", пишет CNN.

Надежда только на него: кто из европейских лидеров еще может облагоразумить Трампа

Стармер и Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, тем не менее, все попытки премьер-министра Британии могут быть напрасными, ведь он с Трампом не являются естественными политическими спутниками. В частности, Стармер пытается при каждой возможности говорить об "особых отношениях" между Британией и США, однако они становятся все более неравными, ведь страны хотят разного.

"Ставки не могут быть выше. (Визит) является большим испытанием для отношений между Европой и Соединенными Штатами, а также между Европой и Великобританией", — отметила бывший исполнительный директор Стармера по вопросам политики Клэр Эйнсли.

В то же время накануне своего визита в США Стармер объявил, что Великобритания увеличит свои расходы на оборону до 2,5% к 2027 году и до 3% к середине следующего десятилетия.

"Это неожиданное ускорение достижения цели его правительства и означает огромные расходы. Они также крайне необходимы, ведь британская армия значительно истощена", — считают эксперты.

В свою очередь Стармер желает, чтобы все его партнеры были довольны. Он не любит критиковать Трампа, с его приходом улучшилось партнерство между Британией и Европейским Союзом после Брекзита, а также он открыто поддержал Украину и восстановил связи с Китаем.

Также примером политики Стармера является его план передать Маврикию Чагосские острова, последнюю африканскую колонию Великобритании, благодаря чему закончился бы юридический и этический спор.

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Источник: https://edition.cnn.com/2025/02/26/uk/starmer-trump-meeting-preview-ukraine-gbr-intl/index.html
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