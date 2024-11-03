"Национальный донат": зимнюю 1000 от государства можно будет перевести на нужды ВСУ

С декабря украинцы смогут использовать 1000 гривен зимней поддержки для пожертвований на Вооруженные силы Украины. Как сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики, во время встречи с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, программа Поддержка станет важным инструментом для укрепления обороноспособности страны.

1000 гривен. Фото из открытых источников

Приоритетные направления финансирования: оборона и социальные расходы

Свириденко подчеркнула, что бюджетные средства в настоящее время направляются прежде всего на оборону, в частности, на выплату зарплат военнослужащим, которые обеспечиваются внутренними ресурсами, такими как налоговые поступления. Остальные бюджеты распределяются на социальные выплаты и другие государственные расходы.

Как будет работать зимняя поддержка

Согласно условиям новой программы, украинцы смогут использовать 1000 гривен. Поддержки для финансирования потребностей армии через благотворительные организации. Денежные средства будут начисляться на карточку "Национальный кэшбек", которую можно оформить в 12 банках. Собранные деньги можно будет направить на приобретение дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другого оборудования для ВСУ.

Свириденко призвала волонтеров и благотворительные фонды активнее приобщаться к информированию граждан о важности такой поддержки. По ее мнению, "Национальный кэшбек" может стать "национальным донатом", и волонтерские организации уже начинают коммуникационные кампании, чтобы распространить эту возможность.

Зимняя программа Поддержка будет продолжаться с декабря до конца февраля, и средства можно будет использовать не только для донатов, но и для оплаты коммунальных и культурных услуг, транспортных расходов, приобретения книг, а также лекарств.

Читайте на портале "Комментарии" — Государство начнет выплачивать по 1000 гривен каждому гражданину Украины в рамках новой программы "Национальный кэшбек". Эти средства можно получить на виртуальную карту, которую легко открыть через приложение "Действие". Об этом сообщил первый замминистра экономики Алексей Соболев во время телемарафона.