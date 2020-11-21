Националисты напомнили Порошенко про Иловайск и Свинарчуков

“Майдан привел вас к власти, а вы пришли к корыту”, — с таким лозунгом начался мирный протест под домом Порошенко, который, как ранее заявляли, является уменьшенной копией Белого Дома в США.



Националисты под домом Порошенко

По словам участников акции, они пришли именно в этот день, в канун годовщины Революции Достоинства, чтобы напомнить “Гетману” Порошенко, кто привел его к власти 7 лет назад, и что он тогда обещал.

“Мы хотим напомнить Порошенко, что всему приходит конец, и рано или поздно ему придется ответить перед народом и за войну, и за Иловайск, и за Свинарчуков. И за дружбу с Россией, от которой Порошенко так демонстративно открещивается, при этом продолжая продавать продукцию "Рошен" в стране-агрессоре и рекламировать свои конфеты-шоколадки на федеральном канале РФ”, — прокомментировал один из участников АТО, пришедший на акцию.

Кроме того, участники АТО акцентировали свое внимание на том, что за 5 лет своего правления Порошенко так и не посадил ни одного причастного к смертям на Майдане.

“5 лет расследований, и ни одного приговора по делу об убийствах на Майдане. В этом весь Порошенко. Главной целью тогда, в феврале 2014, было прийти к власти. Любой ценой. Даже ценой крови украинского народа. Мы помним, как тогда со сцены Петр Алексеевич громко и уверенно заявлял, что найдет каждого, кто стрелял на Майдане, каждого кто стоит за жестоким кровопролитием, а по итогу — ноль. Украинскую “Революцию Достоинства” обесчестил тот, кому она подарила возможность изменить ход украинской истории. А он (Порошенко, — ред.), как и все предыдущие главы нашего государства, просто дорвался до кормушки, и никак не может от нее отстать. Лжец, вот кто он”, — сказал Иван Голуб, участник акции.





Стоит отметить, что во время мирной акции участников пытались провоцировать сотрудники частной охранной фирмы, которая подчиняется Петру Порошенко. Вооруженные охранники пытались оттеснить народ и сорвать мирное собрание.

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