Начнется вой не на болотах, а в США: против Украины, вероятно, будут инициировать санкции

Закон о запрете Московского патриархата на территории Украины принят.

УПЦ

"Несомненно, историческое решение, не текст, а сам факт голосования, наличия политической воли поставить точку. Одна беда, там, где все ждут, что это финиш, по правде, это только старт", — отметил политолог Олег Саакян.

Эксперт подчеркивает, что сам законопроект не запрещает и не останавливает деятельность, а только создает механизм, который будет запущен и продолжительность будет месяцы, если не годы.

"Также, уже с сегодняшнего дня начнется вой в США и вероятно инициирование санкций в отношении Украины, потому что пока "ложечки найдутся", выборы уже закончатся. А эта тема просто электоральный подарок для трампистов", — считает политолог.

Кроме того, по его мнению, в ближайшие недели-месяцы следует ожидать новости и неоднозначные из Фанара (Вселенский патриархах), где действия Украины вызовут пылкие дискуссии и могут поколебать позицию Варфоломея и его протеже — Емануила Халкидонского.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 20 августа Верховная Рада приняла историческое решение о запрете русской церкви в Украине.

Соглашаются с тем, что московскую церковь в Украине не запретят уже завтра и в ВР. В частности, отмечают, что через тридцать дней после подписания закона президентом и его опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью. Если хотя бы один из 5 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона.



