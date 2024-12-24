Началась подготовка к встрече Трампа и Путина: в Москве намекнули, где она может пройти

Правительства сразу нескольких стран послали сигнал Кремлю о готовности стать площадкой для встречи российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил представителям масс-медиа помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс".

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Ушаков подтвердил готовность нескольких стран принять двух лидеров. При этом чиновник отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.

"Я бы сказал, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений по этому поводу от разных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Но такие предложения делались и делаются", – отметил Юрий Ушаков.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Трампа надежды мало: в Германии назвали год, когда Путин может напасть на страны НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин во время "прямой линии" подтвердил свою готовность к разговору с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам. Противная сторона в прямом и переносном смысле слова отказалась от переговоров, а мы то всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же по сути достигли компромиссов во врем я переговоров Стамбуле в конце 2022 года и украинская сторона парафировала этот документ, она была с ним согласна", – заявил Владимир Путин.



