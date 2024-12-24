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Кравцев Сергей
Правительства сразу нескольких стран послали сигнал Кремлю о готовности стать площадкой для встречи российского диктатора Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщил представителям масс-медиа помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс".
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, Ушаков подтвердил готовность нескольких стран принять двух лидеров. При этом чиновник отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин во время "прямой линии" подтвердил свою готовность к разговору с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
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