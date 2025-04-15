Нацгвардия создала 2 корпуса: их возглавят легендарные бойцы

Национальная гвардия Украины создала два корпуса – их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет). Об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook

Нацгвардия. Фото из открытых источников

Как отметил командующий Нацгвардии бригадный генерал Александр Пивненко, для более эффективного выполнения задач важно, чтобы командир корпуса был непосредственным руководителем для своих подразделений, знал командиров бригад, а они – его.

В НГУ обратили внимание, что корпусная система позволит существенно улучшить коммуникацию между военными, повысить гибкость и устойчивость войск и в целом сделать армию более эффективной.

Отмечается, что реформа учитывает опыт войны с РФ, в частности необходимость быстрого маневрирования, устойчивости к ударам противника, способность удерживать большие территории и тому подобное.

Читайте также на портале "Комментарии" — переход украинской армии на корпусную систему будет эффективным, если подразделения одного корпуса будут воевать вместе на одном направлении, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Переход на корпуса в украинской армии – решение, которое уже очень давно назрело. Но главное теперь сделать все для достижения эффективного результата, а не для отчетов. У нас по-прежнему существовали корпуса. Но в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной надстройкой над бригадами. Подразделения, принадлежащие к одному корпусу, находились абсолютно на разных участках фронта. То есть эффективная координация была просто невозможна", — рассказал Максим Жорин.



