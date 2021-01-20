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Нацбанк выпустит необычную банкноту (ФОТО)

Приобрести банкноту можно будет на электронном аукционе

сегодня, 15:58
Автор:

Мокрик Анастасия

Завтра, 21 января, НБУ выпустит необычную банкноту ко 150-летию легендарной украинской поэтессы, писательницы Леси Украинки. Об этом сообщается в пресс-службе Национального банка Украины.

Нацбанк выпустит необычную банкноту (ФОТО)

НБУ выпустит серебряную купюру - фото: из открытых источников

Сувенирная банкнота будет сделана из серебра 999,9 пробы. По информации НБУ, за основу будет взята банкнота номиналом 200 гривен образца 2019 года. На ней также будет изображен портрет Леси Украинки

Отмечается, что ​​сувенир будет сделан Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины. Масса данной банкноты составит чуть больше 124 грамм. Размеры купюры будут составлять 133 × 66 × 1,35 мм. Известно, что тираж сувенирной банкноты будет 300 штук.

На первом этапе сувенирную продукцию будут реализовывать через электронные аукционы. А нереализованные на аукционе банкноты поступят в продажу через другие каналы реализации нумизматической продукции НБУ. О проведении аукционов будет сообщено отдельно.

Нацбанк выпустит необычную банкноту (ФОТО) - фото 2

Интересный факт: бытует миф, кто украинская банкнота номиналом 200 гривен победила мировой конкурс красоты среди банкнот, который проводился в 2008 году в "Международном финансовом банке". Средства массовой информации неоднократно писали об этом, как о подтвержденном факте. Однако эта купюра никогда не выигрывала подобные конкурсы. Стоит отметить и то, что банка, в котором она якобы одержала победу, не существует. Откуда  взялся этот миф – остается загадкой. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Украина вошла в десятку стран с лучшими доходами от онлайн-продаж, а также о том, как бесплатно получить земельный участок в Украине.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-150-richchya-lesi-ukrayinki-natsionalniy-bank-vipustit-suvenirnu-sribnu-banknotu-nominalom-200-griven
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