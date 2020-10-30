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Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету (ФОТО)

Известно, как будет выглядеть новая монета

сегодня, 11:57
Автор:

Таисия Ерохина

В ноябре Национальный банк Украины введет в обращение новую памятную монету. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету (ФОТО)

Так, памятная монета посвящена Андрею Ромоданову. Это украинский нейрохирург и ученый, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР. В 1980 стал Героем Социалистического Труда. Еще был депутатом Верховного Совета СССР 10-11-го созывов.

Памятная монета вводится в обращение со 2 ноября. Она изготовлена из металла нейзильбер. Тираж монеты составляет 30000 штук.


Напомним, ко Дню защитника Украины Нацбанк ввел в обращение памятную монету, посвященную военным и медикам. Новый образец монеты номиналом в 5 гривен называется "Передовая". На одной стороне монеты изображен малый Государственный герб и надпись "Украина"; справа на матовом фоне есть вертикальная надпись "Вместе" и указан номинал монеты, слева на зеркальном фоне — две руки, которые демонстрируют знак V, как символ победы и мира.

Как ранее сообщалось, в Украине вышли из обращения 25-копеечные монеты, а также купюры, которые были напечатаны до 2003 года. С 1 октября они перестали быть платежным средством. Обменять или потратить банкноты и копейки можно во всех банках в течение года.


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