Нацбанк вводит в обращение монету «Хотинская битва»: как выглядят памятные 5 гривен

С 29 октября в обращение будет введена новая памятная монета, посвященная 400-летию битвы под Хотином между войском казаков, поляков, литовцев с османами. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Картина Юзефа Брандта «Битва под Хотином в 1621 году», фото из открытых источников

Битва на украинской земле, состоявшаяся 400 лет назад, была поворотной для истории христианского мира тогдашней Европы. Объединенным войскам украинцев, поляков и литовцев удалось отразить нападение воинов Османской империи, продвигавшихся вглубь Европы через Балканы.

Значительный вклад в ход битвы внесли украинские казаки во главе с гетманом Петром Сагайдачным. Мирное соглашение между сторонами было подписано 8 октября 1621, вошедшее в историю как Хотинский мирный договор.

Монета номиналом в пять гривен отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Тираж монет – 35 тысяч штук. Масса монеты 16,54 грамма, диаметр 35 мм.



На аверсе монеты расположен малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина", Хотинскую крепость, войска защитников, стилизованный лагерь противников. На аверсе есть номинал монеты и год чеканки с логотипом Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе – изображение гетмана Петра Сагайдачного, фигуры воинов и надпись "Хотинская битва, 1621 год".



Как сообщал портал "Комментарии", прошел год с тех пор, как в Украине вывели из обращения монеты номиналом в 25 копеек и два года — когда в стране нельзя расплатиться 1,2 и 5 копейками. Однако некоторые из таких монет могут представлять ценность для нумизматов, готовых приобрести их за тысячи гривен.

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