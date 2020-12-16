НАБУ обнародовало разговор топменеджера ДТЭК, который обсуждал назначение министра энергетики

НАБУ обнародовало разговор топменеджеров ДТЭК, обсуждал назначения министра энергетики.

Известно, что речь идет о генеральном директоре группы компаний ДТЭК Максима Тимченко, который разговаривал с иностранным советником. В этой беседе топменеджера компании олигарха Рината Ахметова обсуждает назначения Ольги Буславец министром энергетики, мол, это их "последняя надежда".

По словам Тимченко, в этот четверг или в пятницу планируется еще одно заседание парламента для того, чтобы утвердить изменения в государственный бюджет, а также с целью голосования за кандидата на должность министра энергетики.

Тимченко в разговоре уверяет, что существует единственный кандидат — Буславец, и если ее предложить, она получит поддержку — это достаточно облегчит жизнь Тимченко и его окружения.

"Поскольку мы с ней разговариваем на одном языке, она из министерства, она все знает. Она ... ее последняя должность в министерстве была директор Департамента электроэнергии. Она в курсе всего, и я надеюсь, что она сможет ... и она хороший кандидат с точки зрения, очень решительная и готова быстро работать. Итак, она — моя последняя надежда", — говорит в беседе гендиректор ДТЭК.

В случае, если женщину все же не назначат, по словам чиновника, она получит должность первого заместителя в действующее министерство.

"Итак, понимаешь, нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в сектор", — подчеркивает Тимченко в беседе с советником.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Офис генпрокурора заявил, что НАБУ безосновательно обвинил Ирину Венедиктову в препятствовании до привлечения виновных к ответственности по делу Нацгвардии о завладении 81 млн грн. Ведомство подчеркивает, что все решения, принятые Офисом главного прокурора Украины и самой Ириной Венедиктовой, регламентируются положениями законодательных актов и международных договоров, согласие на обязательное выполнение которых предоставлено парламентом Украины, исходя из практики Европейского суда по правам человека.

Кроме того, стало известно, что по информации украинских СМИ, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрытии коррупционеров и давления на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии.





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