На железнодорожных вокзалах в Киеве будут измерять температуру в автоматическом режиме

АО "Укрзализныця" заявило о планах установить на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" системы, которые позволят измерять температуру тела пассажиров в автоматическом режиме.



На вокзалах в ближайшее время появятся инфракрасные системы скрининга температуры. Они смогут работать со скоростью до 120 посетителей за минуту. В "Укрзализныце" заявили о планах установить две системы на столичном Центральном вокзале и одна — на Южном.

В пресс-службе компании говорят, что эти системы позволят быстро измерять температуру всем посетителям вокзала и помогут избежать больших очередей на входе в помещение. Людей, температура тела которых будет выше нормы, не будут пускать на вокзал. Также охрана должна будет рекомендовать таким посетителям обратиться в медпункт.

Системы для измерения температуры обещают установить в ближайшие недели, сразу после проведения закупки через Prozorro.

Ранее "Комментарии" писали, что слены набсовета "Укрзализныци" зарабатывают много, а вот с основными своими обязанностями часто не справляются. "Комментарии" перечислили основные функции набсовета компании, насколько успешно они реализовываются и зарплаты членов наблюдательного совета в одной инфографике.

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