kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.07.2020

BTC/USD

9420.01

ETH/USD

247.12

LTC/USD

45.17

НБУ 08.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события На железнодорожных вокзалах в Киеве будут измерять температуру в автоматическом режиме
commentss НОВОСТИ Все новости

На железнодорожных вокзалах в Киеве будут измерять температуру в автоматическом режиме

Охранники на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах столицы будут направлять пассажиров с повышенной температурой в медпункт

сегодня, 21:37
Автор:

Татьяна Веремеева
На железнодорожных вокзалах в Киеве будут измерять температуру в автоматическом режиме

АО "Укрзализныця" заявило о планах установить на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" системы, которые позволят измерять температуру тела пассажиров в автоматическом режиме.

На вокзалах в ближайшее время появятся инфракрасные системы скрининга температуры. Они смогут работать со скоростью до 120 посетителей за минуту. В "Укрзализныце" заявили о планах установить две системы на столичном Центральном вокзале и одна — на Южном.

В пресс-службе компании говорят, что эти системы позволят быстро измерять температуру всем посетителям вокзала и помогут избежать больших очередей на входе в помещение. Людей, температура тела которых будет выше нормы, не будут пускать на вокзал. Также охрана должна будет рекомендовать таким посетителям обратиться в медпункт.

Системы для измерения температуры обещают установить в ближайшие недели, сразу после проведения закупки через Prozorro.

Ранее "Комментарии" писали, что слены набсовета "Укрзализныци" зарабатывают много, а вот с основными своими обязанностями часто не справляются. "Комментарии" перечислили основные функции набсовета компании, насколько успешно они реализовываются и зарплаты членов наблюдательного совета в одной инфографике.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!