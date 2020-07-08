На железнодорожных вокзалах в Киеве будут измерять температуру в автоматическом режиме

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Татьяна Веремеева
АО
"Укрзализныця" заявило о планах установить на вокзалах станции "Киев-Пассажирский"
системы, которые позволят измерять температуру тела пассажиров в автоматическом
режиме.
На вокзалах в ближайшее время появятся инфракрасные системы скрининга
температуры. Они смогут работать со скоростью до 120 посетителей за минуту. В "Укрзализныце"
заявили о планах установить две системы на столичном Центральном вокзале и одна
— на Южном.
В пресс-службе компании говорят, что эти системы позволят быстро измерять
температуру всем посетителям вокзала и помогут избежать больших очередей на
входе в помещение. Людей, температура тела которых будет выше нормы, не будут
пускать на вокзал. Также охрана должна будет рекомендовать таким посетителям
обратиться в медпункт.
Системы для измерения температуры обещают установить в ближайшие недели,
сразу после проведения закупки через Prozorro.
Ранее "Комментарии" писали, что слены набсовета "Укрзализныци" зарабатывают
много, а вот с основными своими обязанностями часто не справляются. "Комментарии"
перечислили основные функции набсовета компании, насколько успешно они
реализовываются и зарплаты членов наблюдательного совета в одной инфографике.
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