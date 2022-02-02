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На Земле ожидаются магнитные бури

Как отмечают ученые, зафиксированная солнечная вспышка класса М1 способна вызвать кратковременные сбои в работе радиосвязи

сегодня, 03:32
Автор:

Ольга Чародий
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Из-за солнечной вспышки 29 января американские специалисты прогнозируют 2-3 февраля на Земле магнитные бури. б этом сообщает пресс-служба Американского центра космических данных. Как отмечают ученые, зафиксированная солнечная вспышка класса М1 способна вызвать кратковременные сбои в работе радиосвязи в полярных земных регионах, а также нарушать функционирование спутников. И именно он стал причиной выброса солнечной плазмы, движущейся в сторону Земли со скоростью 662 километра в секунду.

На Земле ожидаются магнитные бури

Магнитные бури - фото из открытых источников

По прогнозам исследователей, 2 февраля выброс спровоцирует магнитные бури 2-го (умеренного) уровня, которые ослабеют к 1-му уже на следующий день. Отметим, что опасность магнитной бури измеряется пятью уровнями, где последний экстремальный и может вывести из строя электронные системы. Также медицинские специалисты рекомендуют метеочувствительным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями избегать в эти дни перегрузок и соблюдать четкий распорядок дня.

Напомним, после серии извержений на Солнце Землю могут ожидать полярные сияния и геомагнитные бури в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает Science Alert. Солнечное пятно под названием AR2929 выпустило две солнечные вспышки, сопровождавшиеся выбросами корональной массы. Взрывы в космосе могут нанести блестящие удары по атмосфере нашей планеты, что вызывает незначительные геомагнитные бури.

Первая вспышка состоялась 18 января в 17:44, а вторая — 20 января в 6:01 утра. Оба считаются вспышками среднего уровня – не самой мощной активностью, на которую способно наше Солнце, но достаточно сильной, чтобы ее влияние можно было ощутить здесь, на Земле. Корональные выбросы массы (CME) часто происходят вместе с солнечными вспышками, и им нужно несколько дней, чтобы прибыть на Землю, если они направляются в нашем направлении.



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Источник: https://www.swpc.noaa.gov/news/geomagnetic-storm-conditions-likely-2-3-february-2022
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