На Западе заявили о громком провале Зеленского по отношению к Трампу: детали

Президент Украины Владимир Зеленский прилагает усилия, чтобы заручиться поддержкой Дональда Трампа, выбрав осторожный и покладистый тон в общении. Впрочем, по данным The Wall Street Journal, эта стратегия пока не приносит ожидаемых результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский уже выразил согласие на кратковременное перемирие, инициированное Трампом, а также заключил соглашение с США по совместной разработке полезных ископаемых. Кроме того, он посетил Турцию, где намеревался включить в диалог Владимира Путина, однако тот отказался участвовать в переговорах.

Несмотря на эти шаги, позиция Трампа изменилась после общения с Кремлем — американский лидер стал склоняться к российскому видению плана прекращения боевых действий и демонстрировать более мягкое отношение к Москве. Когда Путин отклонил предложение о 30-дневном прекращении огня, Трамп не стал вводить обещанные санкции, ограничившись призывом к прямым переговорам между Киевом и Москвой.

Особенно заметен контраст в реакциях Трампа: если от Путина он принимает избегание договоренностей, то слова Зеленского о нежелании России завершать войну повлекли за собой негативную реакцию во время встречи в Белом доме в феврале.

Впрочем, уступчивость украинского президента все же открыла двери для новой встречи с Трампом, состоявшейся в конце апреля в Ватикане. Там лидеры, вероятно, наладили диалог, хотя симпатия американского президента к Путину остается очевидной.

Как отмечают в издании, Путин, несмотря на декларации о готовности к миру, постоянно исключает украинско-американские инициативы по перемирию, ссылаясь на "необходимость решения сложных вопросов". Эксперты предполагают, что Кремль рассчитывает на давление США на Украину с целью частичного принятия требований Москвы.

Как уже писали "Комментарии", вероятность того, что США откажутся от посредничества по переговорам между Украиной и Россией, увеличилась после того, как президент Дональд Трамп обсудил ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным. Также снизилась вероятность введения новых санкций против Москвы, пишет BBC.