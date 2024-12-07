На Западе заговорили о том, что Украина может оказаться в окружении стран-друзей России

Неожиданная победа Калина Джорджеску, ультранационалиста с пророссийскими взглядами, в первом туре президентских выборов в Румынии, обрисовывает угрожающую для Украины картину – оказаться в полном окружении пророссийскими странами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Foreign Policy".

Карта. Фото: из открытых источников

В материале говорится, хотя Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов в Румынии, теоретическая угроза победы пророссийского кандидата остается. Если бы Джорджеску действительно стал во главе Румынии, в ЕС и НАТО сформировалась бы крепкая тройка стран (включая Венгрию и Словакию), которые будут подрывать попытки Запада сдерживать российский империализм.

Румыния, Венгрия и Словакия расположены на юго-западной границе Украины и поэтому являются ключевыми для ее стратегической обороноспособности. В идеале этими тремя странами должны были бы руководить дружественные Украине политики. Однако уже сейчас Словакия "пассивно агрессивно" реагирует на украинские призывы о помощи в условиях российской агрессии, а Венгрия вообще действует как "прокси-сила" Кремля внутри западного лагеря. Теперь появилась угроза, что Румыния присоединится к лагерю не дружественных к Украине стран.

Однако Румыния намного важнее и для Украины, и для НАТО, чем Словакия и Венгрия. В силу своего географического расположения она стала самой передовой точкой НАТО на его юго-восточном фланге. Здесь расположена многонациональная боевая группа и несколько баз Атлантического альянса, одна из которых должна стать крупнейшей в Европе.

Кроме того, украинских пилотов обучают управлять истребителями F-16 именно на территории Румынии. Украинские морские пехотинцы тоже учатся в этой стране. Румыния является надежным маршрутом поставок военной техники от западных союзников Украины. И сама она тоже передала немало.

Румыния также сыграла крайне важную роль в экономической поддержке Украины в первые месяцы войны. Когда Россия еще держала морскую блокаду, значительная часть украинского экспорта шла через Румынию.

Авторы публикации подчеркивают, если Украина потеряет Румынию в качестве партнера, единственным безопасным маршрутом для поставок оружия останется Польша.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Румынии аннулированы результаты первого тура выборов: при чем здесь РФ.







