На Западе выявили связь Маска с российским олигархом

Российский олигарх Сулейман Керимов владел долей в возглавляемой Илоном Маском компании SpaceX через траст даже после того, как первая администрация Дональда Трампа ввела против него санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Миллиардер и сенатор Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года, сообщили четыре источника, включая двух бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США. Первоначально трасту принадлежало 1% в SpaceX.

Холдинг SpaceX начал свою деятельность за год до того, как Керимов и другие в 2018 году были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США в ответ на "злонамеренную деятельность России по всему миру".

Действия Министерства финансов были направлены на блокировку его активов и предотвращение ведения им бизнеса с американскими компаниями. Citigroup, которая занималась повседневным администрированием Heritage Trust, обратилась за указаниями в Министерство финансов и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после того, как Керимов был подвергнут санкциям, и траст продолжил работу, сообщил источник.

Четыре года спустя, в июне 2022 года, Минфин США заблокировал траст на 1 млрд долларов, который был создан в 2017 году для активов Керимова в США, после того, как его следователи раскрыли сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия его интересов в нем. По словам двух источников, доля в SpaceX уже была продана до этого действия Минфина.

Как отмечает Bloomberg, события показывают препятствия, которые запутанные финансовые сети создают попыткам США поддерживать санкции, и проблемы, с которыми сталкиваются такие компании, как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в 350 млрд долларов и становится все более влиятельным игроком в глобальной обороне и коммуникациях.

Они также поднимают вопросы о должной осмотрительности в Citigroup, международном банковском гиганте, который сейчас находится под следствием Министерства юстиции США в связи с его обращением с Heritage Trust.

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