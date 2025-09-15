На Западе выступили с важным предложением: почему в Кремле будет стоять истерика

После провокации Кремля с дронами в воздушном пространстве Польши странам НАТО следует пересмотреть свой подход к сдерживанию РФ и взять на себя защиту воздушного пространства над западными областями Украины. Об этом в статье-обращении на страницах французской газеты Le Monde пишет группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества.

Авиация НАТО. Фото: из открытых источников

Активисты отмечают, что инцидент в ночь на 10 сентября не был случайностью, поскольку Кремль очевидно к нему готовился заранее, еще летом тестируя использование на своих дронах польских и литовских SIM-карт.

"Москва программирует свои беспилотники для подключения к европейским телекоммуникационным сетям, превращая каждый беспилотник в информационный датчик: чтобы выявлять оборонительные объекты и используемые радиолокационные станции, анализировать протоколы и время реакции европейских сил противовоздушной обороны", — объясняют авторы статьи.

Эксперты считают, что в этой новой реальности Европа больше не может полагаться на стратегию пассивной обороны, которая заключается в сбивании БПЛА над собственной территорией. Подписанты предлагают "сосредоточить свою защиту выше по течению": начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, защищая и себя, и гражданское население Украины.

"Защита западной территории Украины позволит украинским вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить безопасность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух населения и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине", — пишут авторы обращения.

При этом они подчеркивают, что и Россия при таком сценарии будет более склонна к переговорам о прекращении огня.

