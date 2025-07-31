На Западе тонко намекнули, что у Украины могут начаться проблемы з финансами: в чем причина

Украина рискует столкнуться с еще более глубоким дефицитом финансирования в 2025-2026 годах, предупреждают экономисты. Об этом пишет Reuters.

Гривна. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что основной причиной называют усиление боевых действий, рост оборонных расходов и невыполнение обязательств перед международными кредиторами по реформам.

По оценкам аналитиков, стране нужно будет от $39 до $58 миллиардов внешней поддержки уже в следующем году. При этом из необходимых $65 млрд на 2026-2027 годы подтверждена пока только треть.

Переговоры с донорами осложняются на фоне остановки антикоррупционных реформ, из-за чего Украина не получила полный объем помощи в рамках программы ЕС "Фактическая помощь Украине".

"Ключевая задача – найти еще $10-15 миллиардов, которых пока не хватает для 2026 года", — отмечают в ICU.

Президент Владимир Зеленский уже подал новый законопроект в парламент, обещая восстановить независимость антикоррупционных органов после критики Запада и внутренних протестов. Однако некоторые эксперты считают, что ущерб международному доверию уже нанесен.

Европейские партнеры и МВФ требуют решительных шагов: назначение судей, реформирование управления активами и прозрачность в системе безопасности. И хотя новое правительство, возглавляемое Юлией Свириденко, демонстрирует намерения улучшить экономическое управление, темпы реформ остаются медленными.

На этом фоне Россия увеличивает давление на фронте. Украина потеряла стратегические активы в восточных регионах, а добыча газа и продукция горной отрасли оказались под угрозой.

В этом году оборонные расходы Украины подпрыгнут до 2,6 трлн грн ($62 млрд), или 31% ВВП, что значительно превышает довоенные показатели. Даже в случае прекращения огня в следующем году эти расходы останутся высокими из-за угрозы со стороны России, которая продолжает наращивать свой военный бюджет.

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