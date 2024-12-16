На третьем году полномасштабной войны с Россией Украина переживает серьезный кризис мобилизации. Многие граждане теряют желание добровольно уходить на фронт, что приводит к нехватке не только оружия и боеприпасов, но и мотивированного персонала, пишет Spiegel.

В частности, один из американских чиновников охарактеризовал ситуацию как "экзистенциальный кризис мобилизации". По его словам, Украина не успевает подготовить достаточное количество солдат, чтобы компенсировать потери на фронте и противостоять растущей численности российских военных.

Издание подчеркивает, что темы уклонения от военной службы стали привычными для многих украинцев. Некоторые поступают в университеты даже в возрасте 40 лет, другие подкупают врачей для получения справок об инвалидности. Часть граждан ищет "системно важные" должности, которые освобождают от мобилизации, или избегают контактов с властями, скрываясь за пределами места регистрации. Нередко уклоняемые платят тысячи евро, чтобы покинуть страну.

Согласно опросу Центра Разумкова, 46% украинцев не считают уклонение от службы позорным, тогда как только 29% осуждают такое поведение.

По данным Spiegel, военная служба все чаще становится вопросом социального неравенства: имеющие деньги, образование или связи получают преимущества — например, освобождение от службы или возможность уехать за границу. В то же время менее обеспеченные граждане чаще попадают в ряды армии.

Некоторые мужчины, задерживаемые на улицах, в магазинах или аптеках без необходимых военных документов, рассказывали о грубых нарушениях. Их отправляли в учебные центры без предварительного прощания с семьей или надлежащего медицинского осмотра.

При этом значительная часть новобранцев старше 50 лет и испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые жалуются, что в военкомате они только формально осматриваются и сразу признаются пригодными к службе.

Принудительная мобилизация приводит к бегству новобранцев из учебных лагерей. Мужчины покидают центры через леса, договариваясь по телефону о транспорте, чтобы уехать. Такие случаи, по словам Spiegel, становятся все чаще.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что армия Украины является старейшей в мире.



