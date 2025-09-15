На Западе рассказали, как США и Европа помогают Путину и дальше воевать против Украины

Несмотря на то, что российско-украинская война продолжается уже больше, чем 3,5 года, США и Европейский Союз все еще продолжают импортировать российскую энергию и товары на миллиарды долларов. В перечень входят сжиженный природный газ, обогащенный уран и другие ресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

ЕС и США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на данные Eurostat, после введения ряда ограничений на импорт и экспорт, экспорт ЕС в Россию упал на 61%, а импорт из России снизился на 89% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года.

Несмотря на это, ЕС продолжает закупать российскую нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь.

Общий объем товарооборота составил 14,5 млрд евро. Импорт ЕС составил 7 млрд евро, а экспорт — 7,5 млрд евро, что привело к профициту торгового баланса в размере 0,5 млрд евро.

Импорт в США из России снизился с 14,1 млрд долларов в первой половине 2021 года до 2,5 млрд долларов в первой половине 2025 года. С января 2022 года США импортировали российских товаров на сумму 24,5 млрд долларов.

Доля России в поставках нефти в ЕС снизилась с 28,74% в 2021 году до 2,01% в 2025 году. Импорт нефти упал с 29% в первом квартале 2021 года до 2% во втором квартале 2025 года.

Доля России в импорте природного газа в ЕС снизилась с 48% в первом квартале 2021 года до 12% во втором квартале 2025 года. В то же время поставки из Норвегии выросли на 10%, а из Алжира — на 2%, что сделало страну крупнейшим партнером ЕС по импорту газа. Россия продолжает поставки в Венгрию и Болгарию через газопровод TurkStream.

Доля России в импорте сжиженного газа в ЕС снизилась с 22% в первом квартале 2021 года до 14% во втором квартале 2025 года. США стали крупнейшим поставщиком LNG, обеспечив 54% импорта.

Импорт российского железа и стали в ЕС упал с 18% до 6% за четыре года.

Также Россия остается крупнейшим поставщиком удобрений в 27 стран ЕС, увеличив долю рынка с 28% до 34% за последние четыре года. Европарламент в мае проголосовал за введение запретительных тарифов на российские удобрения, но они будут вводиться поэтапно, и пока рано оценивать эффект на рынок.

