Главная Новости Общество события На Западе рассказали, что будет "грандиозным финалом" встречи Трампа и Путина на Аляске
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, что будет "грандиозным финалом" встречи Трампа и Путина на Аляске

Трамп уже сообщит Путину, в чём заключается сделка и что он должен сделать

14 августа 2025, 09:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, как человек из бизнеса, предложит российскому диктатору Владимиру Путину весьма выгодную сделку. Она будет основываться на базовой формуле "земля в обмен на мир". Если Путин ее примет, прекращение огня может стать "грандиозным финалом" в этом процессе. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус.

На Западе рассказали, что будет "грандиозным финалом" встречи Трампа и Путина на Аляске

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Они начнут с результата, а затем, когда соглашение будет достигнуто, объявят о прекращении огня", — спрогнозировал осведомленный чиновник. 

Ключевым вопросом для Украины и других европейских стран являются гарантии безопасности, которые последуют за мирным соглашением. При этом, как пишет Игнатиус, несколько европейских чиновников заявили, что ожидают, что США будут "вовлечены в игру", включая спутниковое наблюдение для отслеживания любых мошенничеств со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Журналисты издания пообщались с тремя собеседниками – европейским дипломатом, дипломатом, представляющим Британию и чиновником, проинформированным о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду. Все три сказали одну и ту же информацию. По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ. 

Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин едет не просто на встречу с Трампом: в США раскрыли план Кремля.




Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/08/13/alaska-trump-putin-summit-ukraine-war-endgame/
