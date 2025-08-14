На Западе рассказали, что будет "грандиозным финалом" встречи Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп, как человек из бизнеса, предложит российскому диктатору Владимиру Путину весьма выгодную сделку. Она будет основываться на базовой формуле "земля в обмен на мир". Если Путин ее примет, прекращение огня может стать "грандиозным финалом" в этом процессе. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус.

"Они начнут с результата, а затем, когда соглашение будет достигнуто, объявят о прекращении огня", — спрогнозировал осведомленный чиновник.

Ключевым вопросом для Украины и других европейских стран являются гарантии безопасности, которые последуют за мирным соглашением. При этом, как пишет Игнатиус, несколько европейских чиновников заявили, что ожидают, что США будут "вовлечены в игру", включая спутниковое наблюдение для отслеживания любых мошенничеств со стороны России.

Журналисты издания пообщались с тремя собеседниками – европейским дипломатом, дипломатом, представляющим Британию и чиновником, проинформированным о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду. Все три сказали одну и ту же информацию. По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

