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На Западе объяснили, почему подписание соглашения о недрах с США стало огромным прорывом для Украины

Данное соглашение демонстрирует решительную поддержку со стороны США по вопросам безопасности, восстановления и экономического восстановления Украины.

1 мая 2025, 11:15
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Клименко Елена

Украина сумела восстановить доверие президента США Дональда Трампа после заключения важного соглашения о сотрудничестве в сфере природных ресурсов, сообщает Bloomberg. Документ открывает Соединенным Штатам приоритетный доступ к украинским ископаемым — в частности, графиту, алюминию, нефти и газу. Это стало ключевым прорывом в отношениях Киева и Вашингтона, особенно после напряженного февральского визита Владимира Зеленского в США, закончившийся безрезультатно.

На Западе объяснили, почему подписание соглашения о недрах с США стало огромным прорывом для Украины

Фото: из открытых источников

Во время неофициальной встречи на похоронах Папы Франциска Трамп заявил, что одобрит соглашение, если оно будет выгодным, подчеркивая политический вес договоренности. Согласно условиям документа, США получат первоочередное право на доходы от добычи, половина которых пойдет в фонд восстановления Украины, частично компенсируя будущую военную помощь Вашингтона.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что документ является четким сигналом России о долгосрочной поддержке независимой и сильной Украины. Также он подчеркнул: ни одно лицо или компания, связанная с финансированием войны со стороны РФ, не получит никакой выгоды от этого соглашения.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила создание совместного инвестиционного фонда, который должен привлечь глобальные ресурсы в пользу украинской экономики. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что США отказались от предварительного условия компенсации военной помощи в виде ресурсов в $500 миллиардов.

Соглашение также дало старт возобновлению сотрудничества в обмене разведданными, которое было приостановлено после политического обострения. В то же время, мирный процесс остается неопределенным: недавняя встреча спецпредставителя Трампа с Владимиром Путиным не принесла результатов, а в Белом доме признают недовольство обеими сторонами за задержку с прекращением боевых действий.

Портал "Комментарии" писал, что недавнее подписание стратегического соглашения между Украиной и США о совместной разработке недр стало свидетельством того, что Украина все больше воспринимается в Вашингтоне как ответственный и предполагаемый партнер.



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