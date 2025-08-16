На Западе назвали две главные победы Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером на Аляске выглядел расстроенным и усталым. Судя по его выражению лица и публичным заявлениям, он не заключил никакой значимой сделки, которая, по его мнению, была бы успешной. Об этом говорится в материале CNN.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечает, что Трамп от встречи на Аляске не получил равным счетом ничего. Но российский диктатор Путин совсем в другом положении. В результате переговоров он получил два весомых преимущества.

"Во-первых, впечатляющая картина встречи с красной дорожкой в Соединённых Штатах представляется необычной формой репутационной реабилитации военного преступника. Для многих украинцев это было ужасающее зрелище, ещё больше омрачённое тем, что глава Кремля назвал Украину "братской" страной, несмотря на убийства её мирных жителей на протяжении трёх с половиной лет", — пишет издание.

Во-вторых, отмечают авторы публикации, Путин выиграл время. Он получил больше времени для своих войск для продвижения по линии фронта. Неясно, достаточно ли разгневан Трамп, чтобы в ближайшие дни последовали вторичные санкции, но Путин, похоже, не спешил, предлагая дальнейшие встречи и продолжение работы.

"Время имеет значение, поскольку летнее наступление Путина близится к превращению постепенных успехов в стратегические победы", — говорится в анализе.

В то же время, отмечает CNN, для Украины все могло пройти хуже.

В конечном итоге для Украины по сути ничего не изменилось и нет никакого ужасного "мира", который нужно было бы выполнять.

