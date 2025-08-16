На Западе назвали две главные победы Путина на Аляске

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером на Аляске выглядел расстроенным и усталым. Судя по его выражению лица и публичным заявлениям, он не заключил никакой значимой сделки, которая, по его мнению, была бы успешной. Об этом говорится в материале CNN.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечает, что Трамп от встречи на Аляске не получил равным счетом ничего. Но российский диктатор Путин совсем в другом положении. В результате переговоров он получил два весомых преимущества.
Во-вторых, отмечают авторы публикации, Путин выиграл время. Он получил больше времени для своих войск для продвижения по линии фронта. Неясно, достаточно ли разгневан Трамп, чтобы в ближайшие дни последовали вторичные санкции, но Путин, похоже, не спешил, предлагая дальнейшие встречи и продолжение работы.
В то же время, отмечает CNN, для Украины все могло пройти хуже.
В конечном итоге для Украины по сути ничего не изменилось и нет никакого ужасного "мира", который нужно было бы выполнять.
