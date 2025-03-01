На Западе намекнули, что переговоры о прекращении войны между Украиной и РФ откладываются

Сложная задача переговоров о прекращении войны между Украиной и Россией теперь сталкивается с еще одним настораживающим препятствием – сломанными отношениями между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, встреча в Белом доме, которая должна была стать демонстрацией единства, переросла в скандал на камеру, в котором Зеленский утверждал, что Кремлю нельзя доверять заключение мира, а Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обвинили его в ведении войны и в том, что он не поблагодарил их за помощь США.

Кроме того, Reuters отметил, что встреча Зеленского с Трампом закончилась катастрофой перед мировыми СМИ в Белом доме. Зеленский хотел убедить США не вставать на сторону Путина. А вместо этого Трамп и Вэнс набросились на него, заявив, что он проявил неуважение, что привело к новому падению отношений с важнейшим военным союзником Украины.

Отмечается, что Зеленский открыто бросил вызов Трампу за его более мягкий подход к Путину, призвав его "не идти на компромиссы с убийцей".

Трамп и его команда быстро перешли в соцсети после встречи, чтобы обвинить Зеленского в неуважении к США.

В то же время Зеленский, на вопрос во время интервью Fox News, можно ли спасти его отношения с Трампом после извержения в пятницу, сказал: "Да, конечно" и, по-видимому, выразил некоторое сожаление, добавив: "Мне жаль".

В Конгрессе реакция Республиканской партии Трампа была неоднозначной, в то время как демократы раскритиковали его за то, как он провел встречу.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после напряженного обмена репликами между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома собрал своих ключевых советников для дальнейшего обсуждения в Овальном кабинете.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп провел консультации с вице-президентом Вэнсом, государственным секретарем США, министром финансов Бессентом и другими чиновниками.



