На запад Украины будут курсировать больше поездов: подробности

"Укрзализныця" проанализировала спрос пассажиров на западные направления и анонсировала возможности добавить места в направлении Львова и Рахова, информирует портал "Комментарии".

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Так, назначен дополнительный поезд №245/246 Киев — Рахов, который будет отправляться из Киева 30 октября в 15:58 и прибывать в Рахов в 8:55.

В обратном направлении из Рахова поезд будет отправляться 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55.

Также назначили дополнительный поезд №191/192 Киев-Львов отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибудет во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно.

Со Львова поезд отправится 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно.

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Как правильно говорить — поезд или потяг: разъяснение эксперта по украинскому языку

Украинский язык богат словами с несколькими значениями, но часто в повседневном употреблении могут возникать путаницы. Например, "поезд" и "потяг" — что же правильно употреблять, когда речь идет о железнодорожном транспорте?

Светлана Чернышева, учительница украинского языка, разлагает все тонкости использования этих слов и дает советы, как избежать ошибок.

Современный украинский словарь четко определяет слово "поезд" как ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, двигающихся с помощью локомотива. В то же время слово "потяг" имеет несколько альтернативных значений, которые часто забывают. Эти значения охватывают все: от настойчивого стремления к чему-то, большого интереса к чему-то, к непреодолимой склонности к общению с определенными лицами.