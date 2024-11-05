На ЗАЭС может произойти катастрофа в любой момент: эксперты бьют тревогу

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Черновалова Кристина
Союзники Украины должны немедленно заняться вопросом освобождения Запорожской атомной электростанции от российских войск, ведь продолжающиеся нарушения безопасности на объекте чреваты масштабной аварией. Эксперт по вопросам энергетической безопасности Atlantic Council Ольга Хакова подчеркивает, что ситуация на ЗАЭС становится все более опасной, и действовать нужно уже сейчас.
Пока российские войска на ЗАЭС, риск растет - эксперты бьют тревогу
Хакова заявила, что давление на Россию для вывода ее войск с территории ЗАЭС — это не просто вопрос поддержки Украины, а шаг, способный защитить миллионы людей в Европе.
Эксперт также указала на опасные факты: на станции уже зафиксировано по меньшей мере 150 серьезных нарушений правил безопасности. Такие нарушения, как правило, могут привести к авариям, поэтому задержка в разрешении этой ситуации только приближает риск инцидента.
Кроме того, она высоко оценила работу экспертов МАГАТЭ, присутствующих на станции, подчеркнув их мужество и профессионализм. Однако, по ее словам, из-за сложности коммуникации важные данные, передаваемые этими специалистами, часто не доходят до принимающих решения или теряются в процессе.
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