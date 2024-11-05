На ЗАЭС может произойти катастрофа в любой момент: эксперты бьют тревогу

Союзники Украины должны немедленно заняться вопросом освобождения Запорожской атомной электростанции от российских войск, ведь продолжающиеся нарушения безопасности на объекте чреваты масштабной аварией. Эксперт по вопросам энергетической безопасности Atlantic Council Ольга Хакова подчеркивает, что ситуация на ЗАЭС становится все более опасной, и действовать нужно уже сейчас.

Пока российские войска на ЗАЭС, риск растет - эксперты бьют тревогу

Хакова заявила, что давление на Россию для вывода ее войск с территории ЗАЭС — это не просто вопрос поддержки Украины, а шаг, способный защитить миллионы людей в Европе.

"Не вопрос, случится ли это, а вопрос когда произойдет серьезный инцидент на этой станции, пока россияне ее незаконно оккупируют", — говорит Ольга Хакова.

Эксперт также указала на опасные факты: на станции уже зафиксировано по меньшей мере 150 серьезных нарушений правил безопасности. Такие нарушения, как правило, могут привести к авариям, поэтому задержка в разрешении этой ситуации только приближает риск инцидента.

"Любая в сфере безопасности скажет, что этот уровень нарушений приводит к инцидентам. Это как смотреть замедленное видео того, как что-то ужасное назревает", — добавляет эксперт.

Кроме того, она высоко оценила работу экспертов МАГАТЭ, присутствующих на станции, подчеркнув их мужество и профессионализм. Однако, по ее словам, из-за сложности коммуникации важные данные, передаваемые этими специалистами, часто не доходят до принимающих решения или теряются в процессе.

"Они (оккупанты — ред.) не заботятся хорошо об этой станции, потому что не предоставляют приоритет безопасности. Никто не выиграет, если произойдет инцидент", — подчеркнула Ольга Хакова.