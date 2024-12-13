На выходных Украина столкнется с новым вызовом: чего ждать украинцам

В эти выходные Украина почувствует резкое похолодание: в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -8°C, а в горах — до -14°C. Также ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с. Об этом рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

ГСЧС предупреждает об опасности: как пережить морозные выходные

"В субботу и воскресенье ожидаем похолодания по всей стране. Помимо низких температур, будут сильные ветры. Это может создать опасные ситуации, особенно на дорогах или вблизи старых деревьев и электросопротивлений", – отметил он.

ГСЧС призывает украинцев позаботиться о своей безопасности. Важно носить теплую и удобную одежду, особенно обувь с рельефной подошвой, чтобы избежать падений на скользких дорогах. Водителям советуют не оставлять автомобили под деревьями или рекламными конструкциями, ведь сильный ветер может повредить их.

Для тех, кто планирует уходить в горы, есть отдельные рекомендации. Перед поездкой необходимо проверить прогноз погоды, зарегистрироваться в спасательной службе и иметь все необходимое снаряжение. "Используйте приложение "Спасение в горах", которое поможет с геолокацией в случае опасности", — добавил Хорунжий.

Резкое похолодание способствует активному использованию обогревателей и другой техники. Впрочем, по словам спикера ГСЧС, это часто становится причиной пожаров. С начала года из-за неисправных электроприборов или их неправильной эксплуатации в Украине произошло более 9500 пожаров.

"Чаще всего причиной возгорания является перегрузка электросетей или использование некачественной техники. К примеру, несертифицированные электрочайники или подключение нескольких мощных приборов к одной розетке могут стать причиной короткого замыкания и пожара", — объяснил Хорунжий.

ГСЧС рекомендует:

Не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Использовать только сертифицированную технику.

Не оставлять обогреватели включенными без присмотра и размещать их подальше от горючих материалов.

Тем, кто пользуется печным отоплением, следует проверить дымоходы, ведь через них может попадать угарный газ. Этот газ не имеет запаха, но очень опасен. В последнее время уже зафиксировано несколько случаев отравлений. ГСЧС советует установить специальные датчики, которые будут сигнализировать о превышении допустимого уровня СО.