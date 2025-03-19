На военный учет можно будет стать дистанционно: что готовит Минобороны

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на военный учет дистанционно, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

Военный учет

"Провела межведомственное рабочее совещание по вопросам военного учета наших граждан за границей", — сообщила Верещук.

Она рассказала, что во время этого совещания была достигнута договоренность о том, что Министерство обороны за неделю внесет проект постановления, согласно которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на военный учет без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК.

Сейчас такая схема разрешена только гражданам от 18 до 25 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военнообязанные украинцы смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% из-за приложения Резерв. Такое нововведение должно упростить процедуру и минимизировать бюрократические преграды. Для военнослужащих, уже получивших штраф, предусмотрено освобождение от его уплаты.

Соответствующий законопроект №12093 Верховная Рада приняла в целом. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, что позволит добровольно платить штрафы онлайн.

Также "Комментарии" рассказывали , что в сети распространилась информация, что Верховная Рада якобы готовит законопроект о постановке подростков на военный учет с 14 лет. Эта новость вызвала широкий резонанс, однако официальные лица уже опровергли ее, назвав фейком. Ни один профильный комитет не работает над такой инициативой, а сами депутаты отрицают причастность к подобному законопроекту.





