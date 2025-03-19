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На военный учет можно будет стать дистанционно: что готовит Минобороны

Некоторые украинцы смогут встать на военный учет без посещения ТЦК

сегодня, 10:35
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Ткачик Олеся

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на военный учет дистанционно, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

На военный учет можно будет стать дистанционно: что готовит Минобороны

Военный учет

"Провела межведомственное рабочее совещание по вопросам военного учета наших граждан за границей", — сообщила Верещук.

Она рассказала, что во время этого совещания была достигнута договоренность о том, что Министерство обороны за неделю внесет проект постановления, согласно которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на военный учет без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК.

Сейчас такая схема разрешена только гражданам от 18 до 25 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военнообязанные украинцы смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% из-за приложения Резерв. Такое нововведение должно упростить процедуру и минимизировать бюрократические преграды. Для военнослужащих, уже получивших штраф, предусмотрено освобождение от его уплаты.

Соответствующий законопроект №12093 Верховная Рада приняла в целом. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, что позволит добровольно платить штрафы онлайн.

Также "Комментарии" рассказывали , что в сети распространилась информация, что Верховная Рада якобы готовит законопроект о постановке подростков на военный учет с 14 лет. Эта новость вызвала широкий резонанс, однако официальные лица уже опровергли ее, назвав фейком. Ни один профильный комитет не работает над такой инициативой, а сами депутаты отрицают причастность к подобному законопроекту.





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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2677245635795276&id=100005295963148&rdid=z2F4uTZplRZiRUDm#
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