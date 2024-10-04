На Украину снова надвигается циклон: чего ожидать в выходные

В Украину циклон принесет дожди на запад, север и центр, в то время как восток и юг будут наслаждаться аномальным теплом. Об этом сообщают синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчич.

Синоптики предупреждают: дожди и аномальное тепло на выходные в Украине

В западных, северных и центральных регионах Украины ожидается дождливый уик-энд, а в Одесской области – периодические дожди разной интенсивности. Погода в Украине демонстрирует выразительные контрасты не только по территориальному признаку, но и температурному. Самая низкая температура воздуха, от 11 до 17 градусов, ожидается на западе, тогда как на остальной территории столбики термометров покажут от 18 до 24 градусов.

В столице, Киеве, синоптики обещают дождевые выходные с температурой в субботу около 18 градусов, которая поднимется до 22 градусов в воскресенье. Это придает некоторый комфорт после свежих дней на прошлой неделе.

Отдельное внимание следует обратить на прогноз Игоря Кибальчича, анонсирующего аномальное тепло в большинстве южных и восточных областей. Благодаря активному переносу воздушных масс с юга эти регионы будут испытывать летнюю жару с температурами до 29 градусов.

Тем временем, северные и южные области Украины будут испытывать дождливую погоду, которая будет сопровождаться туманами и более низкими температурами, создавая дискомфорт для жителей.

Читайте на портале "Комментарии" — Переход от лета к осени в Украине сопровождается постепенным снижением температуры воздуха, и именно это снижение, а не дата на календаре, является показателем смены сезонов. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в комментарии для 24 канала пояснила, что метеорологический переход от лета к осени фиксируют, когда среднесуточная температура снижается до 15°C и удерживается на этом уровне в течение нескольких дней подряд.