На Украину надвигается шторм: синоптики назвали наиболее опасные области

24 марта в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Дождевая погода. Фото: 24 Канал

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях объявлен 3 уровень опасности из-за возможных снежных лавин, которые могут спровоцировать потепление и осадки.

Во всех областях Украины, за исключением Луганской, Закарпатской и Прикарпатской, ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что погода в Украине 24 марта будет меняться. На западе и севере страны пройдут дожди, а температура воздуха будет около 10-16 градусов тепла. В то же время, на востоке ожидается более прохладная погода, с температурой 0-5 градусов. Ветер будет сильный, с порывами до 20 м/с.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозируются дожди. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, а порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура ночью будет варьироваться от 2 до 7 градусов тепла, днем от 7 до 16 градусов в зависимости от региона.

По данным meteoprog, больше потеплеет во Львовской области, где температура достигнет 7-15 градусов тепла. Холоднее всего будет в Черниговской области с температурой 5-10 градусов.

В Киеве 24 марта прогнозируется облачная погода с дождями. Ветер будет юго-восточный, с порывами до 15-18 м/с. Синоптики предупреждают об уровне опасности из-за сильных порывов ветра. Температура ночью в столице составит 3-5 градусов тепла, а днем – 10-12 градусов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что австралийские врачи рассказали о положительном влиянии холодной погоды на здоровье. К примеру, понижение температуры на улице может иметь благотворный эффект на работу головного органа центральной нервной системы.