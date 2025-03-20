На Украину надвигается нереальное "грязное облако": что известно о ситуации

В сети распространилось сообщение, что Украину накроет "грязное облако" или "пылевая буря", однако Украинский гидрометеорологический центр опровергает эту информацию, называя ее дезинформацией. Как объясняют в УкрГМЦ, обнародованные данные не имеют ни одной научной основы относительно якобы "грязного облака" над Украиной.

Смог в городе. Фото из открытых источников

Украинский гидрометеорологический центр в Facebook сообщил, что некоторые украинские СМИ дезинформируют общественность о метеорологических явлениях и систематически публикуют "погодные новости", не имеющие никакой научной основы.

"Авторы материалов, не обладая ни базовыми знаниями об атмосферных процессах, ни пониманием принципов работы прогнозных моделей, берутся самостоятельно "анализировать" данные и делать субъективные выводы. В результате общество получает искривленную картину реальности, что, особенно в военное время, лишь усиливает информационное напряжение", пишут в метеорологическом ведомстве.

Как объясняет УкрГМЦ, СМИ брали материалы из ресурса Ventusky, использующего многочисленные модели и глобальные базы данных, которые, не обновляются мгновенно.

"Обновление этих баз происходит раз в несколько лет, а в нашем случае — уже более 11 лет не обновляется. Это означает, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны", — добавили в УкрГМЦ.

В качестве примера Ventusky до сих пор считает работающими предприятия "Азовсталь", "Новокаховский электромашиностроительный завод" и другие, которые уже годами не функционируют из-за войны. Именно около этих предприятий Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет.

В результате Украинский гидрометеорологический центр призвал не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников, а использовать реальные данные.

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