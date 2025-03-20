На Украину надвигается нереальное "грязное облако": что известно о ситуации

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Slava Kot
В сети распространилось сообщение, что Украину накроет "грязное облако" или "пылевая буря", однако Украинский гидрометеорологический центр опровергает эту информацию, называя ее дезинформацией. Как объясняют в УкрГМЦ, обнародованные данные не имеют ни одной научной основы относительно якобы "грязного облака" над Украиной.
Смог в городе. Фото из открытых источников
Украинский гидрометеорологический центр в Facebook сообщил, что некоторые украинские СМИ дезинформируют общественность о метеорологических явлениях и систематически публикуют "погодные новости", не имеющие никакой научной основы.
Как объясняет УкрГМЦ, СМИ брали материалы из ресурса Ventusky, использующего многочисленные модели и глобальные базы данных, которые, не обновляются мгновенно.
В качестве примера Ventusky до сих пор считает работающими предприятия "Азовсталь", "Новокаховский электромашиностроительный завод" и другие, которые уже годами не функционируют из-за войны. Именно около этих предприятий Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет.
В результате Украинский гидрометеорологический центр призвал не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников, а использовать реальные данные.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе погоды от синоптиков на 20 марта.
Также "Комментарии" писали, что холодная погода оказывает неожиданное влияние на здоровье.
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