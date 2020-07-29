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На Украину надвигается аномальная жара: прогноз синоптиков

Воздух днеь местами прогреется до +34

сегодня, 08:22
Автор:

Виолетта Комаровская
На Украину надвигается аномальная жара: прогноз синоптиков

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На Украину надвигается аномальная жара. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра погода сегодня, 29 июля, разделит страну пополам. Часть украинцев будет страдать от крайне высоких температур, другие будут укрываться от гроз.

Именно поэтому Укргидрометцентр одновременно предупредил и о грозе, и о высокой пожарной опасности в Украине 29 июля.

"Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 28-29 июля в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, осадки сегодня ожидаются в западных областях. Днем на большей территории страны будет сильная жара – до +34 градусов.

В Киеве ночью 29 июля прогнозируют +18...20 градусов. Днем будет очень жарко – +32...34. Осадков не ожидается.


Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что в США дикий медведь, спасаясь от жары, пробрался во двор жилого дома. Там нашел детский бассейн и уснул в нем.


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