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На украинских дорогах увеличится количество радаров TruCAM (карта)

Только за сегодняшний день, 29 июля, на дорогах Украины появится 43 новые камеры TruCAM

сегодня, 14:45
Автор:

Елена Волкова
На украинских дорогах увеличится количество радаров TruCAM (карта)

В Украине постепенно увеличивается количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость автомобилей с помощью прибора TruCAM. Только за сегодняшний день, 29 июля, на дорогах появятся 43 новые камеры, пишет “Сегодня”.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Кроме того, расширено уже пять существующих участков, на которых патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

"Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и места концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках", – добавил Белошицкий.

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