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На трассу “Киев - Чоп” сел истребитель (видео)

В ВСУ говорят, что трасса “Киев-Чоп” может быть использована как взлетно-посадочная полоса

сегодня, 12:10
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Ровенской области прошли военные учения, в рамках которых на трассу “Киев - Чоп” сел военный истребитель. Об этом передает “Главком”.

На трассу “Киев - Чоп” сел истребитель (видео)

В рамках учений ВСУ задействовали 12 самолетов Су-27, один из которых осуществил доразведку погоды, еще два пролетели над трассой. Еще один истребитель сел на дорогу, после чего набрал скорость и вновь взлетел. В руководстве говорят, что данные навыки потребуются пилотам в случае вторжения в Украину вражеских войск. А трасса “Киев-Чоп” может быть использована как взлетно-посадочная полоса, ведь она без поворотов, вдоль нее нет деревьев и опор, а асфальтовое покрытие почти без выбоин.

Напомним, из Национального аэропорта Минска поднялся в небо самолет президента Беларуси Boeing 737. Впрочем, полет был недолгим: воздушное судно полетело на восток в сторону России, однако вскоре развернулось обратно и село в минском аэропорту.


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