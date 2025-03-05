На следующей неделе Зеленский вновь может быть в США, но уже не один: детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы посетить Вашингтон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ключевая цель визита – представление плана урегулирования войны в Украине и согласование его с администрацией США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Daily Mail".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Газета также отмечает, что Лондон "на всех уровнях" принимает меры, чтобы убедить Белый дом возобновить военную помощь Киеву как можно скорее.

Стоит отметить, что "CNN", со ссылкой на собственные источники, сообщало, что представители президента США Дональда Трампа провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этих переговорах нигде ничего не говорилось в СМИ, поскольку они были тайными. Ключевая их цель — "вернуть переговоры в нужное русло".

Представители Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений как можно быстрее и призвали возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе. "CNN" отметило, что среди тех, кто говорил с Владимиром Зеленским, был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых.



