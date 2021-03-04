На сколько Украина независимое государство - оценка международной организации

Международная правозащитная организация Freedom House оценила уровень свободы в Украине. Данная информация размещена на официальном сайте организации.

Свобода в Украине: стало известно на сколько независимое наше государство. Фото: 24 канал

Украина оказалась "частично свободным государством". Из 100 баллов наша страна получила 60 Показатели рейтинга и оценка состояния не отражают условия, сложившиеся на оккупированных территориях Украины — в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Оценка формировалась на основе двух составляющих — политических прав (26 баллов из 40) и гражданских свобод (34 балла из 60).

К тому же организация предоставила оценку интернет-свободы Украины. В этом плане страна также "частично свободная" — 61 балл из 100.

Кроме этого, Freedom House добавляет письменное объяснение к оценке. Организация отмечает, что Украина приняла ряд позитивных реформ с 2014 года. Однако в стране остается главная проблема — коррупция. Большинство инициатив, направленных на ее преодоление, подвергаются сопротивление и терпят неудачу.

Также эксперты добавили, что в Украине нередко происходят нападения на журналистов, общественных активистов и представителей меньшинств, которые реализуют свое право на свободу слова.

Напомним, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" и глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил о том, что журналисты с телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, собираются создать еще один канал. Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что украинцам грозит информационная пандемия. Что это такое и чем она опасна, читайте в нашем материале.

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