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На похоронах Папы Франциска заметили необычное оружие

В Ватикане охранники похорон Папы Римского имели при себе оружие против дронов.

сегодня, 10:50
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Автор:
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Slava Kot

В социальных сетях распространились фотографии похорон Папы Римского Франциска, на которых видно необычное оружие в руках охранников. Как выяснилось, это специализированное оборудование для борьбы с беспилотниками.

На похоронах Папы Франциска заметили необычное оружие

Антидроновое оружие. Фото из открытых источников

26 апреля на церемонию прощания с понтификом в Ватикане прибыли более 100 тыс. людей со всего мира, в частности, такие мировые лидеры, как Владимир Зеленский, принц Уильям и Дональд Трамп. Для создания соответствующих условий защиты были привлечены службы безопасности. Однако стражи порядка имели дело не только с защитой от потенциальных угроз на земле, но и в воздухе.

Именно поэтому некоторые из них были вооружены антидроновыми ружьями, которые выглядят как оружие будущего. Вместо обычных огнестрельных систем это большие электронные установки, работающие с помощью электромагнитного импульса.

На похоронах Папы Франциска заметили необычное оружие - фото 2

Антидроновое ружье на похоронах Папы Римского

Эти специальные устройства перехватывают управление беспилотником или выводят его из строя благодаря мощному электромагнитному импульсу. После этого дрон теряет связь с оператором, падает на землю или автоматически приземляется поблизости.

Разработка такого оружия ускорилась за последние годы, в частности, после полномасштабного вторжения России в Украину. Во время российско-украинской войны украинские войска активно применяют подобное оборудование для противодействия вражеским дронам-разведчикам и ударным беспилотникам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты. Что они означают.

Также "Комментарии" писали, что Ватикан не платил за похороны Франциска. В своем завещании Папа Римский рассказал, кто должен оплатить его погребение.



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