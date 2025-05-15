В Турции во время возможных переговоров Российская Федерация, вероятно, будет настаивать на возвращении к условиям, изложенным в так называемых Стамбульских соглашениях 2022 года. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), эти документы содержали требования Кремля, что, по сути, означало капитуляцию Украины.

Фото: скриншот

В отчете ISW отмечается, что 14 мая российский дипломат Родион Мельник, выполняющий специальные поручения, заявил о возможности использования проекта Стамбульских протоколов с апреля 2022 года в качестве основы для прекращения войны. По его словам, документ может быть частично обновлен с учетом произошедших за последние три года изменений. В то же время, он подчеркнул, что ключевые требования России должны остаться неизменными.

Речь идет, в частности, о требовании к Украине существенно уменьшить свой военный потенциал, внести изменения в Конституцию, закрепив внеблоковый статус и запрет на вступление в любые военные альянсы, включая НАТО.

Аналитики подчеркивают: Владимир Путин и Мельник нарочно возвращаются к формулировкам 2022 года, поскольку эти пункты обеспечивают стратегические преимущества России, оставляя Украину фактически беззащитной перед предстоящей агрессией. Именно это, по оценкам ISW, и остается подлинной целью Кремля.

Несмотря на попытки Москвы навязать старые условия, за три года войны Вооруженные Силы Украины провели ряд успешных операций, в частности, освободили северные регионы, деоккупировали значительные территории Харьковской и Херсонской областей и значительно усложнили продвижение российских войск по всему фронту.

Как уже писали "Комментарии", Согласно сообщениям российского агентства ТАСС, распространяющего кремлевскую пропаганду, возможно начало переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле ожидается 15 мая около 10:00 утра.