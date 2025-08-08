На переговорах США выставят четыре предложения России по Украине

Несмотря на то, что, казалось бы, факт встречи Трампа и Путина уже подтвержден, такая встреча все еще под вопросом. Она точно произойдет только при условии, если действительно будет какой-то прорыв и это поймет президент США. При этом надо понимать, что ценность встречи, как таковой, у Путина и Трампа разная. Путину она явно важнее. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что сейчас четыре базовых предложения США и похоже, что они в той или иной степени согласованы с ЕС. Первое предложение – остановка боевых действий плюс-минус по линии фронта, а оккупированные территории де-факто признаются российскими. Детали такого признания пока неясны до конца. Пока что следует исходить из "прецедента" оккупированных Литвы, Латвии, Эстонии, которые Запад, как будто не признавал советскими, хотя это только догадки.

Второе предложение – Украина не вступает в НАТО. Пока не ясно об обязательном нейтральном статусе. Похоже, что россияне будут на этом настаивать.

Третье предложение – немедленные выборы президента сразу после соглашения. Похоже, предварительное требование не допускать к выборам Зеленского не поднимается.

Четвертое предложение – с России снимаются санкции. Вадим Денисенко говорит, что пока это менее понятный вопрос, в том смысле, что непонятна очередность и глубина снятия. А самое главное, логика снятия – это предложения переговорщика Путина Дмитриева, где США гарантируют доступ к европейскому рынку российских подсанкционных товаров, которые будут продаваться под американским флагом или это будет другая модель. Единственное, что точно известно – стороны договариваются о снятии санкций.

"Можно не сомневаться, что россияне выставят условия о языке и церкви, хотя и формат пока неясен. На каждом этапе договоренности могут сорваться по самым разным причинам. Поэтому продолжаем жить в этих переговорных качелях", – отметил политолог.

