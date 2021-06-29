На одну тонну продукции НГЗ приходится 1,5 тонны вредных отходов, — эксперт

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Станислав Молчанов
Официальные данные о влиянии отходов, формирующихся
в результате работы Николаевского глиноземного завода (НГЗ), фактически неизвестны.
Поэтому, по мнению председателя Ассоциации "Эксперты по оценке воздействия на
окружающую среду" Дмитрия Мормуля, может оказываться вред здоровью людей. Такую
мысль специалист изложил во время круглого
стола "Презентация выводов экологической экспертизы последствий
функционирования шламохранилища НГЗ".
Николаевский глиноземный завод. Фото из открытых источников
По его словам, на одну тонну продукции
НГЗ приходится 1,5 тонн шлама.
В пример эксперт приводит Калуш Ивано-Франковской
области, где существовало аналогичное захоронение советских времен.
Дмитрий Мормуль убежден, что НГЗ необходима комплексная
независимая экспертиза, комплексная оценка влияния на окружающую среду.
Напомним, в ноябре 2020 года общественная
организация "Стоп шлам" подала иск
в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен
морального ущерба за вред экологии.
Как сообщает "РБК-Украина", экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. Помимо прочего в красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.
Согласно информации "Интерфакт-Украина", в мае
2021 года суд первой инстанции
счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве
компенсации. Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается
подавать НГЗ.
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