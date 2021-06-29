На одну тонну продукции НГЗ приходится 1,5 тонны вредных отходов, — эксперт

Официальные данные о влиянии отходов, формирующихся в результате работы Николаевского глиноземного завода (НГЗ), фактически неизвестны. Поэтому, по мнению председателя Ассоциации "Эксперты по оценке воздействия на окружающую среду" Дмитрия Мормуля, может оказываться вред здоровью людей. Такую мысль специалист изложил во время круглого стола "Презентация выводов экологической экспертизы последствий функционирования шламохранилища НГЗ".



Николаевский глиноземный завод. Фото из открытых источников

"Место захоронения шлама необходимо вынести за сотни километров. То есть, по большому счету, собственники должны построить железную дорогу и устраивать захоронение красного шлама вообще в другом месте", — заявил эколог.

По его словам, на одну тонну продукции НГЗ приходится 1,5 тонн шлама.

"С точки зрения экологии завод производит отходы. То есть к нам из-за рубежа завозятся миллионы тонн отходов, и они здесь остаются. Сейчас создается уже третье хранилище, но оценку влияния на окружающую среду фактически до сих пор не провели. Хотя без этого приступать к работе нельзя. Если бы проводили оценку, то еще на этом этапе нашли бы свалку еще советских времен, которая уже десятилетиями влияет на окружающую среду. Но о том, что ее нашли в процессе работ, молчали до тех пор, пока экологическая общественность не обратила внимание", — сказал Мормуль.

В пример эксперт приводит Калуш Ивано-Франковской области, где существовало аналогичное захоронение советских времен.

"В результате самая высокая заболеваемость раком на Западной Украине — в Калуше. И эта угроза сохранялась до тех пор, пока не нашли деньги, чтобы вывезти эти отходы", — добавил специалист.

Дмитрий Мормуль убежден, что НГЗ необходима комплексная независимая экспертиза, комплексная оценка влияния на окружающую среду.

"Нужно поставить вопрос о том, какое это производство. О том, почему оно не считается опасным. Речь не идет о том, чтобы закрыть производство, наша задача — определить влияние на окружающую среду, и если оно окажется критическим — принять меры для ликвидации этого влияния", — резюмировал председатель Ассоциации "Эксперты по оценке воздействия на окружающую среду".

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии.

Как сообщает "РБК-Украина", экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. Помимо прочего в красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

Согласно информации "Интерфакт-Украина", в мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается подавать НГЗ.

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