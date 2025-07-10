logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события На конференции по восстановлению Украины в Риме засветились два известных экс-чиновника
commentss НОВОСТИ Все новости

На конференции по восстановлению Украины в Риме засветились два известных экс-чиновника

Аваков и Найем засветились в Риме

10 июля 2025, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший глава МВД Арсен Аваков был замечен на конференции по восстановлению Украины в Риме. Вместе с ним на мероприятии No Security — No Recovery: без победы — не будет восстановления в рамках четвертой конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 засветился журналист, бывший народный депутат и экс-руководитель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

На конференции по восстановлению Украины в Риме засветились два известных экс-чиновника

Арсен Аваков и Мустафа Найем. Фото: из открытых источников

Мероприятие было организовано Фондом Виктора Пинчука. На опубликованных кадрах политики весело разговаривали.

На этом мероприятии участники 10-11 июля должны обсудить, может ли Европа сделать все необходимое для победы, а не только планировать восстановление.

Следует отметить, что делегацию Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины возглавляет первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

В распоряжении Юлия Свириденко названа главой делегации. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в списке нет.

В делегацию также входят министры Герман Галущенко, Виталий Коваль, Алексей Кулеба, Сергей Марченко, Андрей Сибига, Герман Сметанин, Ольга Стефанишина, Николай Точицкий, Рустем Умеров, Михаил Федоров.

Читайте на портале "Комментарии" — в западных СМИ снова заговорили о роли главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, издание The Economist написало, что Андрей Ермак может стоять за серией возможных кадровых перестановок в украинском правительстве в ближайшее время. И вообще, ни одно кадровое назначение на топовые должности в Украине якобы не происходит без согласования с Ермаком, который предпочитает расставлять на должности своих людей. Какова роль Андрея Ермака в истории? Можно ли его сегодня назвать тем "серым кардиналом", у которого "золотая акция" в управлении страной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1967318717339561&id=100021843558162&rdid=CDEztdXOiS55kc9x#
Теги:

Новости

Все новости