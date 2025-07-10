На конференции по восстановлению Украины в Риме засветились два известных экс-чиновника

Бывший глава МВД Арсен Аваков был замечен на конференции по восстановлению Украины в Риме. Вместе с ним на мероприятии No Security — No Recovery: без победы — не будет восстановления в рамках четвертой конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 засветился журналист, бывший народный депутат и экс-руководитель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Арсен Аваков и Мустафа Найем. Фото: из открытых источников

Мероприятие было организовано Фондом Виктора Пинчука. На опубликованных кадрах политики весело разговаривали.

На этом мероприятии участники 10-11 июля должны обсудить, может ли Европа сделать все необходимое для победы, а не только планировать восстановление.

Следует отметить, что делегацию Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины возглавляет первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

В распоряжении Юлия Свириденко названа главой делегации. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в списке нет.

В делегацию также входят министры Герман Галущенко, Виталий Коваль, Алексей Кулеба, Сергей Марченко, Андрей Сибига, Герман Сметанин, Ольга Стефанишина, Николай Точицкий, Рустем Умеров, Михаил Федоров.

Читайте на портале "Комментарии" — в западных СМИ снова заговорили о роли главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, издание The Economist написало, что Андрей Ермак может стоять за серией возможных кадровых перестановок в украинском правительстве в ближайшее время. И вообще, ни одно кадровое назначение на топовые должности в Украине якобы не происходит без согласования с Ермаком, который предпочитает расставлять на должности своих людей. Какова роль Андрея Ермака в истории? Можно ли его сегодня назвать тем "серым кардиналом", у которого "золотая акция" в управлении страной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.







